„Dass es eine Leiche ist, muss man ausblenden“

Erfahrung ist sehr wichtig

Auch für die Profis kein einfacher Einsatz: „Dass es sich um eine Leiche handelt, muss man ausblenden. Das ist auch eine Sache der Erfahrung. Bei den Tauchern handelt es sich um Profis, die das schon viele Jahre machen. Mit der Zeit lernt man, mit solchen Situationen umzugehen“, sagt er.