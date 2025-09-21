„Dass es eine Leiche ist, muss man ausblenden“

Taucher der Wasserrettung Oberösterreich bargen einen bereits im Sommer Verunglückten (39) aus dem Chiemsee. Der Mann war im August offenbar aus seinem gemieteten Elektroboot gefallen und war verschwunden. Nun wurde noch einmal nach ihm gesucht.
„Es gibt vermutlich schönere Aufgaben, als einen Ertrunkenen aus 45 Metern Tiefe aus einem See zu holen. Drei Spezialtaucher der Wasserrettung Oberösterreich machten aber nun genau das, und zwar im benachbarten Deutschland.
Zwischenfall im August
Dort war bereits am 11. August ein 39-jähriger Deutscher aus seinem Elektroboot gefallen und verschwunden. Die Suche verlief ergebnislos. Nun unternahm man einen neuen Versuch, die deutschen Wasserretter baten zunächst die Salzburger Kollegen um Hilfe.
Mit einem Sonargerät konnte der Körper des Mannes schließlich in 45 Metern Tiefe entdeckt werden. Es gab aber auch noch einen zweiten möglichen Fundort: „Die Geräte sind schon sehr genau, es kann sich aber auch um Baumstämme handeln“, erklärt Martin Eberl, Landesleiter-Stellvertreter der Wasserrettung in Oberösterreich.
Bei den Tauchern handelt es sich um Profis, die das schon viele Jahre machen. Man lernt, mit solchen Situationen umzugehen.
Martin Eberl, Stv. Landesleiter bei der Wasserrettung
Es wurden drei Spezialtaucher vom Stützpunkt Nussdorf am Attersee hinzugezogen: „Schon beim ersten Tauchgang entdeckten sie den Leichnam, obwohl die Sicht im See sehr bescheiden war“, so Eberl weiter.
Erfahrung ist sehr wichtig
Auch für die Profis kein einfacher Einsatz: „Dass es sich um eine Leiche handelt, muss man ausblenden. Das ist auch eine Sache der Erfahrung. Bei den Tauchern handelt es sich um Profis, die das schon viele Jahre machen. Mit der Zeit lernt man, mit solchen Situationen umzugehen“, sagt er.
