Junge Lenkerin narrte Polizei: BMW beschlagnahmt

Eine 21-Probeführerscheinbesitzerin aus Enns war Samstagnacht mit ihrem BMW 430d Gran Coupe auf der B3 in Richtung Perg unterwegs. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Polizeistreife bei Mauthausen die auffällige Fahrweise der Frau auf. Als sie die Lenkerin zu einer Kontrolle anhalten wollten, ignorierte diese die polizeiliche Aufforderung und setzte ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei war sie mit bis zu 180 km/h unterwegs.