Junge Lenkerin narrte Polizei: BMW beschlagnahmt

Warum eine junge Frau aus Enns (OÖ) Samstagnacht auf haarsträubende Weise vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte, ist unklar. Die Aktion kostete der 21-Jährigen nicht nur den Probeführerschein, sondern auch ihren BMW. Ein am Rücksitz mitfahrender Freund gab an, sie dazu angestiftet zu haben.
Eine 21-Probeführerscheinbesitzerin aus Enns war Samstagnacht mit ihrem BMW 430d Gran Coupe auf der B3 in Richtung Perg unterwegs. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Polizeistreife bei Mauthausen die auffällige Fahrweise der Frau auf. Als sie die Lenkerin zu einer Kontrolle anhalten wollten, ignorierte diese die polizeiliche Aufforderung und setzte ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei war sie mit bis zu 180 km/h unterwegs.
Beleuchtung abgeschaltet
Die 21-Jährige versuchte, die Polizisten auch durch das Abschalten ihrer Fahrzeugbeleuchtung abzuhängen. Bei der Abfahrt Oberwagram fuhr sie von der B3 ab, weiter über die Umfahrung Oberwagram und lenkte ihren Wagen wieder zurück auf die B3 Richtung Mauthausen. Schließlich blieb sie in der Gewerbestraße in Mauthausen stehen.
Freund stiftete Lenkerin an
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizisten am Rücksitz einen 21-Jährigen aus Langenstein. Dieser gab an, seine Freundin zu sämtlichen Verwaltungsübertretungen verleitet zu haben.
Der jungen Lenkerin wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft außerdem die Beschlagnahme ihres BMW angeordnet. Warum die 21-Jährige so auffällig unterwegs war, ist unklar. Alko- und Drogentests waren negativ.
