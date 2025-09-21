Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilde Verfolgungsjagd

Junge Lenkerin narrte Polizei: BMW beschlagnahmt

Oberösterreich
21.09.2025 09:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Birbaumer Christof)

Warum eine junge Frau aus Enns (OÖ) Samstagnacht auf haarsträubende Weise vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte, ist unklar. Die Aktion kostete der 21-Jährigen nicht nur den Probeführerschein, sondern auch ihren BMW. Ein am Rücksitz mitfahrender Freund gab an, sie dazu angestiftet zu haben.

0 Kommentare

Eine 21-Probeführerscheinbesitzerin aus Enns war Samstagnacht mit ihrem BMW 430d Gran Coupe auf der B3 in Richtung Perg unterwegs. Gegen 22.10 Uhr fiel einer Polizeistreife bei Mauthausen die auffällige Fahrweise der Frau auf. Als sie die Lenkerin zu einer Kontrolle anhalten wollten, ignorierte diese die polizeiliche Aufforderung und setzte ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Dabei war sie mit bis zu 180 km/h unterwegs.

Beleuchtung abgeschaltet
Die 21-Jährige versuchte, die Polizisten auch durch das Abschalten ihrer Fahrzeugbeleuchtung abzuhängen. Bei der Abfahrt Oberwagram fuhr sie von der B3 ab, weiter über die Umfahrung Oberwagram und lenkte ihren Wagen wieder zurück auf die B3 Richtung Mauthausen. Schließlich blieb sie in der Gewerbestraße in Mauthausen stehen.

Lesen Sie auch:
An beiden Zweirädern entstand Totalschaden
Unfalldrama
Crash zwischen Motorrad und Motorroller: Ein Toter
21.09.2025

Freund stiftete Lenkerin an
Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizisten am Rücksitz einen 21-Jährigen aus Langenstein. Dieser gab an, seine Freundin zu sämtlichen Verwaltungsübertretungen verleitet zu haben.

Der jungen Lenkerin wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsübertretung wurde seitens der Bezirkshauptmannschaft außerdem die Beschlagnahme ihres BMW angeordnet. Warum die 21-Jährige so auffällig unterwegs war, ist unklar. Alko- und Drogentests waren negativ.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
110.114 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
91.775 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Wirtschaft
„Aktion scharf“ gegen Betrug beim Krankenstand
90.858 mal gelesen
Wer im Krankenstand nur eine gemütliche Auszeit nimmt, soll Konsequenzen merken.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2129 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1183 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Oberösterreich
Wilde Verfolgungsjagd
Junge Lenkerin narrte Polizei: BMW beschlagnahmt
Krone Plus Logo
Kinderpfleger Mathias:
„Ich sollte beim Begräbnis ihren Sarg tragen“
Unfalldrama
Crash zwischen Motorrad und Motorroller: Ein Toter
Taucher im Einsatz
„Dass es eine Leiche ist, muss man ausblenden“
In Montagegrube
Gefährliche Verpuffung bei Schweißarbeiten am Auto
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf