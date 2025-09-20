Einbrecher-Pärchen nach Diebstahl geschnappt

Ein 52-Jähriger aus Hirschbach hatte sein E-Bike vor einem Sportgeschäft in Freistadt unversperrt abgestellt. Als der Mann kurz in das Geschäft gegangen war, bemerkten er und zwei Mitarbeiterinnen, dass ein Unbekannter plötzlich das Fahrrad des Mühlviertlers an sich nahm und damit wegfuhr.