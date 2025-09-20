Einbrecher-Pärchen nach Diebstahl geschnappt

Der freche Diebstahl eines E-Bikes vor einem Sportgeschäft hatte für zwei junge Tschechen (21 und 26) unangenehme Folgen. Das Pärchen, das bereits in der Vergangenheit kriminell aktiv gewesen sein dürfte, konnte von der Polizei rasch ausgeforscht und festgenommen werden. In seinem Wagen stellten Beamte Tatwerkzeuge und Beute sicher.
Ein 52-Jähriger aus Hirschbach hatte sein E-Bike vor einem Sportgeschäft in Freistadt unversperrt abgestellt. Als der Mann kurz in das Geschäft gegangen war, bemerkten er und zwei Mitarbeiterinnen, dass ein Unbekannter plötzlich das Fahrrad des Mühlviertlers an sich nahm und damit wegfuhr.
Diebesgut und Einbruchswerkzeug
Während der Fahndung konnten Polizisten das gestohlene Rad dann beim Bahnhof Freistadt feststellen. Plötzlich kam eine 21-jährige Tschechin auf die Beamten zu. Sie wurde sofort einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei konnte in ihrem Wagen Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug festgestellt werden.
Nahezu zeitgleich konnte eine Streife einen verdächtigen Mann im Nahbereich des Bahnhofes anhalten und kontrollieren. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihm um einen 26-jährigen Tschechen, der kurz darauf als Fahrraddieb identifiziert werden konnte.
Anzeige auf freiem Fuß
Beide Verdächtige wurden festgenommen und auf der Polizeiinspektion einvernommen. Während der Erhebungen fiel dann auf, dass die Tschechen bereits wegen weiteren Diebstähle gesucht wurden. Das kriminelle Duo wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz auf freiem Fuß angezeigt.
