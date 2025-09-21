Paragleiterin (22) stürzte auf Traunstein ab

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich am Samstagabend bei einem Gleitflug vom Traunstein bei Gmunden (OÖ) zugetragen. Weil ein Flügel des Paragleiters plötzlich einklappte, stürzte die Pilotin (22) zu Boden und rutschte dann noch über einen Felshang ab. Bergsteiger schlugen Alarm.
Eine 22-Jährige aus Weißkirchen an der Traun war am Samstag mit ihrem Gleitschirm im Rucksack zur Naturfreundehütte auf dem Traunstein in Gmunden gewandert. Sie wollte von dort bei Sonnenuntergang ins Tal fliegen.
Linke Flügelseite klappte ein
Die erfahrene Gleitschirmpilotin versuchte im Nahbereich der Hütte, auf etwa 1550 m Seehöhe, in südwestliche Richtung (Traunsee) zu starten. Unmittelbar nach der Abflugphase, wenige Meter über Grund, klappte plötzlich die linke Flügelseite ein, der Gleitschirm kollabierte und stürzte in einer Trudelbewegung zu Boden.
Über Steilhang abgerutscht
Die Frau rutschte dabei etwa 20 Meter über felsiges Steilgelände ab. Sie konnte sich an einem Felsbrocken festhalten und auf diese Weise einen weiteren Absturz verhindern.
Der Vorfall wurde von mehreren Bergsteigern beobachtet, die umgehend die Rettungskette in Gang setzten und der Verunglückten zu Hilfe eilten. Gegen 18.53 Uhr wurden die Bergrettung Gmunden, der Notarzthubschrauber „Martin 3“ und die Alpinpolizei Gmunden alarmiert.
Die 22-Jährige konnte gemeinsam mit den Ersthelfern noch bis zur Naturfreundehütte aufsteigen. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.