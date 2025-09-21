Paragleiterin (22) stürzte auf Traunstein ab

Ein gefährlicher Zwischenfall hat sich am Samstagabend bei einem Gleitflug vom Traunstein bei Gmunden (OÖ) zugetragen. Weil ein Flügel des Paragleiters plötzlich einklappte, stürzte die Pilotin (22) zu Boden und rutschte dann noch über einen Felshang ab. Bergsteiger schlugen Alarm.