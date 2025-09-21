Crash zwischen Motorrad und Motorroller: Ein Toter

Ein fürchterlicher Unfall hat am Samstagabend in Rohr im Kremstal in Oberösterreich ein Todesopfer gefordert. Ein abbiegender Vespa-Lenker wurde von einem Motorradfahrer gerammt. Für den 58-jährigen Rollerfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin und der Mann am Motorrad wurden schwer verletzt.