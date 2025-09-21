Vorteilswelt
Unfalldrama

Crash zwischen Motorrad und Motorroller: Ein Toter

Oberösterreich
21.09.2025 08:35
An beiden Zweirädern entstand Totalschaden
An beiden Zweirädern entstand Totalschaden(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Ein fürchterlicher Unfall hat am Samstagabend in Rohr im Kremstal in Oberösterreich ein Todesopfer gefordert. Ein abbiegender Vespa-Lenker wurde von einem Motorradfahrer gerammt. Für den 58-jährigen Rollerfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin und der Mann am Motorrad wurden schwer verletzt.

0 Kommentare

Der 58-jährige Klaus D. aus Kematen an der Krems war am Samstag gemeinsam mit seiner Freundin (44) mit einem Vespa-Motorroller auf der Voralpenbundesstraße (B 122) von Kremsmünster in Richtung Rohr im Kremstal unterwegs.

Als er nach links Richtung Oberrohr einbiegen wollte, dürfte er das auf der Gegenfahrbahn daherkommende BMW-Motorrad eines 25-Jährigen aus Kremsmünster übersehen haben. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, es kam zu einer folgenschweren Kollision.

Erfolglose Wiederbelebungsversuche
Der Biker wurde in ein Feld geschleudert. D. und die 44-Jährige kamen auf der Fahrbahn zu liegen. Der 58-Jährige dürfte sofort tot gewesen sein. Sämtliche Reanimationsversuche blieben bedauerlicherweise erfolglos. 

Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen, der 25-jährige Motorradfahrer kam per Helikopter ins UKH Linz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Steyr wurden sie sichergestellt.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Kremsmünster
UnfallMotorradTodesopfer
