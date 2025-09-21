LIVE ab 14.30 Uhr: Linz-Derby LASK gegen Blau-Weiß

7. Runde in Österreichs Bundesliga: Der LASK empfängt im großen Linzer Derby den FC Blau-Weiß. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Drei Punkte aus sechs Spielen und Platz elf – der LASK ist unter Neo-Coach Joao Sacramento alles andere als gut gestartet, noch aber verfällt man bei den Athletikern nicht in Panik. „Ich vertraue den Spielern, dem Prozess, es hat einfach einige Rückschläge gegeben“, sagte Sacramento.
„Die Spieler machen sich zu viel Druck!“
Der Portugiese, der nach dem Heimsieg über die Austria vor einem Monat noch das Platzen des Knotens bejubelt hatte, hat diesen nach wie vor nicht entwirrt. „Die Spieler machen sich zu viel Druck, es ist eine mentale Situation“, sagte Sacramento vor dem Linzer Derby, das der LASK zuletzt am 12. August 2023 für sich entscheiden konnte. Danach gab es zwei BW-Siege und im Februar ein 0:0.
13 Gegentore hat der LASK bereits kassiert, Kapitän Sascha Horvath erkannte aber durchaus Verbesserungen. „Zuletzt waren es eher die individuellen Fehler, die dann bestraft wurden“, betonte der Mittelfeldmotor. Die müsse man klarerweise abstellen, sonst bestehe wieder die Gefahr, dass es „im Kopf zu rattern beginnt“.
Bei Blau-Weiß, das einen Punkt vor dem LASK liegt, ist nach dem 3:0 über den GAK, dem ersten Dreier der Saison, die Lust auf Zählbares jedenfalls groß. Eine entscheidende Rolle könnte wieder Shon Weissman spielen, der in seiner ersten Partie für BW zuletzt doppelt traf. Für Goalgetter Ronivaldo dürfte die Partie nach seinem Muskelfaserriss noch zu früh kommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.