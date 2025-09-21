LIVE ab 14.30 Uhr: Linz-Derby LASK gegen Blau-Weiß

„Die Spieler machen sich zu viel Druck!“

Der Portugiese, der nach dem Heimsieg über die Austria vor einem Monat noch das Platzen des Knotens bejubelt hatte, hat diesen nach wie vor nicht entwirrt. „Die Spieler machen sich zu viel Druck, es ist eine mentale Situation“, sagte Sacramento vor dem Linzer Derby, das der LASK zuletzt am 12. August 2023 für sich entscheiden konnte. Danach gab es zwei BW-Siege und im Februar ein 0:0.