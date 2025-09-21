Gefährliche Verpuffung bei Schweißarbeiten am Auto

Der verletzte Mann rief um Hilfe, da er sich nicht selbständig aus der Grube befreien konnte, weil der Wagen über ihm stand. Seine Eltern schoben dann das Auto von der Grube weg und der 53-Jährige kletterte heraus. Er zog sich Verbrennungen unbestimmten Grades zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Kepler Uniklinikum Linz eingeliefert.