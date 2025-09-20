„Emil“ scheint es im Land ob der Enns zu gefallen

Wandert in „falsche“ Richtung

Samstagmorgen tauchte der Jungbulle dann im rund 20 Kilometer entfernten Schiedlberg auf, wo sich erneut die „SOKO Elch“ an seine Fersen heftete. Behält er diese Richtung bei, bewegt er sich genau entgegengesetzt wie erhofft. Denn sollte es zu Problemen mit dem „sanften Riesen“ kommen, könnte er betäubt und nach Tschechien gebracht werden. Dort lebt eine kleine Population, der er sich anschließen könnte.