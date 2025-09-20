Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?

Seit mehr als 20 Jahren dreht sich bei ihr schon allem um Elche. Neumann erforscht das vielschichtige Verhalten dieser Tiere in Verbindung zur Bodennutzung (vor allem der Forstwirtschaft), die Auswirkung des Klimawandels auf ihr Lebensumfeld und die Strategie der Elche bei ihren Wanderungen. Von „Emil“ hat sie das erste Mal vor vier Wochen bei einem Wissenschaftskongress gehört. „Wir staunten nicht schlecht, als wir hörten, dass in Österreich jetzt ein Elch unterwegs ist“, erzählt sie – und wir sind schon mitten im Thema.