Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?

Dass ein junger Elch unser Land in Atem hält, hat sich bis nach Schweden durchgesprochen. Elchexpertin Wiebke Neumann beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem „König der Wälder“. Im Interview spricht sie über den Charakter dieser Tiere, „Emils“ Lage und wie seine Wanderschaft ihrer Meinung nach enden sollte.
Das offizielle Bild der „University of Agricultural Sciences” in Umeå zeigt Dozentin Dr. Wiebke Neumann mitten in der Landschaft, mit vielen Bäumen im Hintergrund. Auch bei unserem Interview über „Teams“ sitzt sie vor einem Panorama des schwedischen Hochlands mit seinen Seen und Wäldern – dem Forschungsgebiet der Wildtierbiologin. Das Foto sieht aus wie gemalt.
Seit mehr als 20 Jahren dreht sich bei ihr schon allem um Elche. Neumann erforscht das vielschichtige Verhalten dieser Tiere in Verbindung zur Bodennutzung (vor allem der Forstwirtschaft), die Auswirkung des Klimawandels auf ihr Lebensumfeld und die Strategie der Elche bei ihren Wanderungen. Von „Emil“ hat sie das erste Mal vor vier Wochen bei einem Wissenschaftskongress gehört. „Wir staunten nicht schlecht, als wir hörten, dass in Österreich jetzt ein Elch unterwegs ist“, erzählt sie – und wir sind schon mitten im Thema.
Kommentare
