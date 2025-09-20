Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Das große Interview

Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?

Österreich
20.09.2025 19:00
Wiebke Neumann ist renommierte Elchforscherin in Schweden.
Wiebke Neumann ist renommierte Elchforscherin in Schweden.(Bild: Krone KREATIV/zVg, Imre Antal)

Dass ein junger Elch unser Land in Atem hält, hat sich bis nach Schweden durchgesprochen. Elchexpertin Wiebke Neumann beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem „König der Wälder“. Im Interview spricht sie über den Charakter dieser Tiere, „Emils“ Lage und wie seine Wanderschaft ihrer Meinung nach enden sollte.

0 Kommentare

Das offizielle Bild der „University of Agricultural Sciences” in Umeå zeigt Dozentin Dr. Wiebke Neumann mitten in der Landschaft, mit vielen Bäumen im Hintergrund. Auch bei unserem Interview über „Teams“ sitzt sie vor einem Panorama des schwedischen Hochlands mit seinen Seen und Wäldern – dem Forschungsgebiet der Wildtierbiologin. Das Foto sieht aus wie gemalt.

Seit mehr als 20 Jahren dreht sich bei ihr schon allem um Elche. Neumann erforscht das vielschichtige Verhalten dieser Tiere in Verbindung zur Bodennutzung (vor allem der Forstwirtschaft), die Auswirkung des Klimawandels auf ihr Lebensumfeld und die Strategie der Elche bei ihren Wanderungen. Von „Emil“ hat sie das erste Mal vor vier Wochen bei einem Wissenschaftskongress gehört. „Wir staunten nicht schlecht, als wir hörten, dass in Österreich jetzt ein Elch unterwegs ist“, erzählt sie – und wir sind schon mitten im Thema.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Conny Bischofberger
Conny Bischofberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
133.961 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
104.105 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
103.162 mal gelesen
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1748 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
1298 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Innenpolitik
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
953 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker im Gespräch mit Petja Mladenova und Nikolaus Frings u.a. über ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie sollen wir mit „Emil“ umgehen, Frau Neumann?
Krone Plus Logo
Krebsdiagnose mit 41
„Sterben war für mich einfach keine Option“
„Krone“-Umfrage
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
Krone Plus Logo
Start-up „Jeff Bolten“
Wörthersee: Barchef startet mit Luxus-Trend durch
Schwer verletzt
Tuk-Tuk umgefahren: Alkounfall endet im Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf