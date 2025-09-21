Die Alpinpolizei warnt vor dem Einsatz von Apps

Viele folgen den Anweisungen blind

Das Problem dabei: „Die Leute richten sich danach. Und das auch, wenn als Route eine extrem steile Passage vorgegeben wird, die im Normalfall niemand gehen würde.“ So sei es bereits mehrmals vorgekommen, dass die App Bergsteiger über einen Klettersteig von oben nach unten schickt – was in der Praxis praktisch nicht umzusetzen ist.