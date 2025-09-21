Auf goldenen Spätsommer folgt grauer Frühherbst

Das Wochenende geht absolut „golden“ zu Ende. Am Sonntag scheint von der Früh weg die Sonne und es wird noch einmal spätsommerlich warm. Wer kann, sollte den goldenen Herbsttag noch einmal ausnutzen, denn ab Montag stellt sich das Wetter um und die Temperaturen gehen zurück.
Die gute Nachricht zuerst: Der heutige Sonntag wird dem Prädikat „goldener Herbst“ mehr als gerecht. Die Sonne lacht von der Früh weg vom nahezu wolkenlosen Himmel und lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Mutige können sogar noch einen Sprung in einen der vielen oberösterreichischen Seen wagen: Mondsee und Attersee haben noch angenehme 20 Grad, der Traunsee lockt Hartgesottene mit erfrischenden 17 Grad.
Wetter stellt sich um
Jetzt zu den weniger erfreulichen Nachrichten: Am Montag stellt sich das Wetter um, die Sonne hat Pause und es wird kühler. „Gegen Abend könnten erste Schauer auftreten, wir erwarten Höchstwerte von 17 bis 18 Grad“, sagt Friedrich Wölfelmaier, Meteorologe bei Geosphere Austria.
Herbstliche Temperaturen
Die Temperaturen passen sich der Jahreszeit an, am Mittwoch werden mit Ostwind noch 13 bis 17 Grad erwartet. „Am Nachmittag kommt auch Regen dazu“, so Wölfelmaier. Der alle Sommerliebhaber enttäuscht: Temperaturen weit jenseits der 20 Grad sind derzeit nicht in Sicht.
