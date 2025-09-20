Auto mit Pferdeanhänger brannte in Bosrucktunnel

Länderübergreifender Feuerwehreinsatz

Mitarbeiter der Asfinag versuchten den Brand noch mit Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen, doch das gelang nicht. Ein größerer Einsatz durch Feuerwehren aus Oberösterreich und der Steiermark waren die Folge. Gegen 12.25 Uhr konnten schließlich „Brand aus“ geben und der Anhänger mit den unverletzten Pferden wurde aus dem Tunnel geborgen.