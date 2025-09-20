Einbrecher verjagt und wenig später auch verhaftet

Zwei resolute Hausbesitzer und die Polizei sorgten dafür, dass in Leonding (OÖ) ein Einbrecher schnell gefasst wurde. Der 28-Jährige war gemeinsam mit einem noch unbekannten Komplizen in ein Haus eingestiegen, wurde aber von den Bewohnern verjagt. Wenig später tappte er in eine Polizeikontrolle.
Ein 28-jähriger Inder ist Freitagvormittag nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leonding festgenommen worden. Ein zweiter Täter ist noch auf der Flucht. Die beiden hatten sich über einen versperrten Wintergarten Zutritt zum Gebäude verschafft, wurden aber von der 62-jährigen Hausbesitzerin und ihrem Vater überrascht, berichtete die Polizei.
Flucht nach „Gespräch“
Nach einem kurzen Wortwechsel rannten die beiden Männer davon. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierten Beamten einen verdächtigen Autofahrer – es war der Inder, der sich mit einem gefälschten portugiesischen Aufenthaltstitel auswies. Die Hausbesitzerin identifizierte den 28-Jährigen eindeutig als einen der Einbrecher. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
