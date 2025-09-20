Einbrecher verjagt und wenig später auch verhaftet

Ein 28-jähriger Inder ist Freitagvormittag nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Leonding festgenommen worden. Ein zweiter Täter ist noch auf der Flucht. Die beiden hatten sich über einen versperrten Wintergarten Zutritt zum Gebäude verschafft, wurden aber von der 62-jährigen Hausbesitzerin und ihrem Vater überrascht, berichtete die Polizei.