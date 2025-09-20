PS-Helfer mit Aufbaustress wegen später Mais-Ernte

40 Helfer und zwei Bagger

„Normalerweise brauchen wir zwei Wochen für den Aufbau, letzten Samstag ist aber noch der Mais gestanden“, schnauft Schöllhammer, der mit insgesamt 40 Leuten und zwei Baggern, die von den Firmen Innendorfer und Gerl gesponsert wurden, in den letzten Tagen die rund 1200 Meter lange Strecke mit sieben Sprüngen auf dem sieben Hektar großen Areal geschaffen hat. Urlaub nahm sich dafür aber keiner der freiwilligen Helfer, wurde immer nach der Arbeit ab 17 Uhr bis in die Nacht gerackert. Eine dauerhafte Strecke würde es natürlich deutlich leichter machen, ist aber aufgrund behördlicher Auflagen wohl unmöglich zu verwirklichen.