Überschlag am Murradweg: Pkw-Insassen flüchteten

Gefährliche Spritztour mit nicht zugelassenem Auto

Laut bisherigen Erhebungen war das Fahrzeug in den Abendstunden vom Badesee Wildon (siehe Karte) am Murradweg Richtung Graz unterwegs. Fest steht: Der 17-Jährige hat keinen Führerschein, das Unfallauto ist nicht zum Verkehr zugelassen. Ein Alkotest verlief negativ, der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Mellach und Neudorf mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.