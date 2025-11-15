Überschlag am Murradweg: Pkw-Insassen flüchteten

Haarsträubender Unfall Freitagabend am Murradweg südlich von Graz: Ein Pkw überschlug sich und landete auf einer Böschung. Der 17-jährige Lenker, der keinen Führerschein besitzt, wurde verletzt, drei weitere Insassen ergriffen die Flucht.
Die Szenen spielten sich am späteren Abend – laut Polizei zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr – im Gemeindegebiet von Neudorf ob Wildon ab. Der von dem 17-Jährigen gelenkte Pkw geriet auf dem Murradweg außer Kontrolle und überschlug sich. Dabei wurde der Lenker leicht verletzt.
Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten drei bisher unbekannte Insassen des Pkw. Die Suche nach ihnen verlief ergebnislos, die Landespolizedirektion bittet um Hinweise zu Identität bzw. möglichem Aufenthalt des Trios.
Gefährliche Spritztour mit nicht zugelassenem Auto
Laut bisherigen Erhebungen war das Fahrzeug in den Abendstunden vom Badesee Wildon (siehe Karte) am Murradweg Richtung Graz unterwegs. Fest steht: Der 17-Jährige hat keinen Führerschein, das Unfallauto ist nicht zum Verkehr zugelassen. Ein Alkotest verlief negativ, der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Mellach und Neudorf mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz.
