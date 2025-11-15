Rekord-Saison machte das Paddock zu Dauer-Lazarett

Fast das halbe Fahrerfeld der MotoGP musste der längsten Saison der Geschichte körperlichen Tribut zollen. Marc Marquez gab vor dem Finale in Valencia Auskunft über seinen Zustand. Zwei Leidensgenossen feierten im Training hingegen ihr Comeback.
Die MotoGP-Saison geht am Sonntag mit dem Grand Prix von Valencia (14 Uhr) zu Ende. Auch der verletzte Marc Marquez wird seine Kollegen besuchen und den 530 PS starken BMW M2 CS für seine Auszeichnung als „Qualifying-Champion“ entgegennehmen.
