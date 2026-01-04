Diese Baustellen muss Schwarz-Rot heuer abarbeiten

„In den Bereichen Gesundheit und Bildung sind österreichweit Reformen geplant. Dort, wo Veränderungen notwendig sind, müssen wir Tiroler die Spitze der Veränderung sein. Deshalb wird Tirol 2026 das erste Bundesland mit einem Recht auf Kinderbildung und -betreuung. Im Herbst 2026 beginnt dies zu greifen“, sagt LH Anton Mattle (ÖVP). Zudem setze er auf die Stärken Tirols, einen strengen Budgetvollzug, um keine neuen Schulden zu machen, leistbares Wohnungseigentum, die Inflationsbekämpfung durch den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Eindämmung der Staatsausgaben sowie seine Vision eines Tirols der Zukunft.