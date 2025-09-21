Zukunft Demenz: Angst soll der Hoffnung weichen

Demenz und Alzheimer sind neben Krebs die Krankheiten der Zukunft. Die Anzahl der Betroffenen wird sich bis 2050 schon verdoppeln! Demenz ist schon heute einer der häufigsten Gründe für Pflegegeldbezug und Pflegeheimeintritt. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der pflegenden Angehörigen, die aktuell noch 80 Prozent der Betroffenen zu Hause betreuen, in den nächsten Jahren um die Hälfte. Bis 2030 werden 80.000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt – ein Pflegemangel scheint unausweichlich.