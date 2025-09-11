Emma bereitet Töchter auf Tod von Bruce Willis vor

Es sind Worte, die unter die Haut gehen: Emma Heming Willis (47), Ehefrau von Schauspiel-Ikone Bruce Willis (70), schreibt in ihrem neuen Buch „The Unexpected Journey“, dass sie ihre beiden Töchter Mabel (13) und Evelyn (11) behutsam auf den Tod ihres Vaters vorbereiten muss.
Willis leidet an frontotemporaler Demenz – eine unheilbare Krankheit, die das Leben der Familie für immer verändert hat. Um den Mädchen den Abschied leichter zu machen, lebt der Schauspieler inzwischen in einem zweiten Haus. „Den Kindern etwas Abstand zu geben, hilft ihnen, sich auf seinen Tod vorzubereiten“, erklärt Emma.
Sie wisse, „wie düster und verstörend das klingt“, schreibt sie weiter. „Aber das ist die harte Realität der Welt, in der ich mich bewegen muss, um unsere Mädchen bestmöglich zu schützen.“ Laut Ärzten liegt die durchschnittliche Lebenserwartung nach den ersten Symptomen bei sieben bis 13 Jahren.
„Diese Krankheit ist schrecklich“
Emma, die seit 2009 mit Willis verheiratet ist, beschreibt den Alltag mit der Krankheit als extrem belastend – aber auch als eine Zeit, in der die Familie enger zusammenrückt. „Diese Krankheit ist schrecklich, aber sie gibt einem wenigstens die Möglichkeit, Dinge zu ordnen“, so die 47-Jährige.
Die Entscheidung, das Familienleben auf diese Weise zu gestalten, soll den Schock mildern, „wenn das Unvermeidliche eintritt“.
Ein erschütternder, aber auch bewegender Einblick in eine Liebe, die bis zuletzt Bestand hat – und eine Mutter, die alles tut, um ihre Kinder zu schützen.
