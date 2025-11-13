Nach Swarovski Job-Kahlschlag: Agentur gefordert

Budget und Mitarbeiter vorhanden

Die Standortagentur sollte deshalb die Expertise und Strategien haben, um genau jene Regionen vorausschauend weiterzuentwickeln, die Gefahr laufen, in puncto Arbeitsplätze auszudünnen bzw. bereits ausgedünnt zu sein. Deshalb müsse die Standortagentur ihrem Ruf einer Standortansiedlungs- und Vermarktungsagentur gerecht werden, immerhin verfüge sie über ein Budget von rund neun Millionen Euro und 60 Mitarbeiter.