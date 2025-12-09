20 Jahre Geradlinigkeit, Engagement und Vielfalt

Was ihn aber besonders ausmacht, ist seine Menschlichkeit. Genau am 8. Dezember vor 20 Jahren wurde Alexander M. Wessely zum Pfarrer geweiht. In Eisenstadt feierte er das einen Tag danach in der Hauskapelle der Kaserne mit Prominenz, Wegbegleitern, Kameraden, seinen Eltern und Freunden mit einer kleinen Messe.