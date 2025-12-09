Vorteilswelt
Alexander Wessely

20 Jahre Geradlinigkeit, Engagement und Vielfalt

Burgenland
09.12.2025 19:00
Militärpfarrer Alexander Wessely zelebrierte eine Messe mit Prominenz, Wegbegleitern, Kameraden, ...
Militärpfarrer Alexander Wessely zelebrierte eine Messe mit Prominenz, Wegbegleitern, Kameraden, Freunden und Familie.(Bild: Charlotte Titz)

Militärkommandant Gernot Gasser brachte es auf den Punkt: Alexander Wessely ist Pfarrer, Seelsorger, Kamerad, Sohn. Und eigentlich noch viel mehr. Denn der Militärpfarrer des Burgenlandes ist auch noch Schauspieler, Regisseur, Autor, um nur noch einige Dinge aufzuzählen.

0 Kommentare

Was ihn aber besonders ausmacht, ist seine Menschlichkeit. Genau am 8. Dezember vor 20 Jahren wurde Alexander M. Wessely zum Pfarrer geweiht. In Eisenstadt feierte er das einen Tag danach in der Hauskapelle der Kaserne mit Prominenz, Wegbegleitern, Kameraden, seinen Eltern und Freunden mit einer kleinen Messe.

Militärkomm. Gernot Gasser, LR Daniela Winkler, Militärbischof Werner Freistetter und Bgm. ...
Militärkomm. Gernot Gasser, LR Daniela Winkler, Militärbischof Werner Freistetter und Bgm. Thomas Steiner feierten mit Alexander Wessely die Messe zu seinem 20-jährigen Priesterjubiläum.(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titzd)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
(Bild: Charlotte Titz)
Die Militärmusik untermalte die Messe
Die Militärmusik untermalte die Messe(Bild: Charlotte Titz)

Seit 1. Januar 2006 ist Wessely Militärpfarrer des Burgenlandes. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Seelsorger absolvierte er mehrere Besuche der im Auslandseinsatz stehenden Truppenkontingente und war mehrmals in den Auslandspfarren in Bosnien und im Kosovo tätig. 2014 erfolgte seine Ernennung zum Militärdekan, 2016 wurde Wessely zum Bischofsvikar für Medien und Miliz.

Alexander Wessely mit seinen Eltern, die ebenfalls mit ihrem Sohn mitfeierten.
Alexander Wessely mit seinen Eltern, die ebenfalls mit ihrem Sohn mitfeierten.(Bild: Charlotte Titz)
Vizeleutnant Christian Pichler bekam das Martinskreuz überreicht.
Vizeleutnant Christian Pichler bekam das Martinskreuz überreicht.(Bild: Freunde der kath. Militärpfarre Burgenland)
Benedict Hauer bekam ebenfalls das Martinskreuz.
Benedict Hauer bekam ebenfalls das Martinskreuz.(Bild: Freunde der kath. Militärpfarre Burgenland)
(Bild: Charlotte Titz)

Nach dem Festgottesdienst gab es lobende Worte der Prominenz. So betonte Landesrätin Daniela Winkler, wie wichtig seine Besuche bei den Soldaten an der Grenze seien.

Der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner betitelte Wessely scherzhaft als den Meister der Selfies, weil der Militärpfarrer sogar den verstorbenen Papst Franziskus mit sich aufs Selfie bannte und Militärkommandant Gernot Gasser hob hervor, dass er drei Dinge an Wessely schätze: Seine Geradlinigkeit, sein Engagement und die Vielfalt seiner Tätigkeiten.

Alexander Wessely wiederum bedankte sich bei seinem Team und überreichte Vizeleutnant Christian Pichler und Benedict Hauer das Martinskreuz.

Na dann, Herr Militärpfarrer: Auf viele weitere Jahre im Dienste des Schöpfers!

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
Waffe ignoriert
Diebe hatten es nur auf Bargeld abgesehen
Was 2026 anders wird
Die Altersteilzeit geht, und die Teilpension kommt
Lehrlingsausbilung
Wirtschaftskammer zieht gegen Land vor Gericht
Verheerender Brand
„Wir haben nur noch das, was wir anhatten“
Komturkreuz verliehen
Heftige Kritik nach Ehrung für Doskozils Arzt
