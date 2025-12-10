800 Millionen Euro für 98 Anträge der Opposition

„Immer wieder Horrorszenarien“

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Zum Auftakt des zweitägigen Budgetlandtags, der heute um 10 Uhr beginnt, geht SPÖ-Klubobmann Roland Fürst mit FPÖ und ÖVP hart ins Gericht: „Die Opposition zeichnet immer wieder Horrorszenarien, die mit der Realität nichts zu tun haben. FPÖ oder ÖVP haben selbst noch keinen einzigen konkreten und seriösen Vorschlag für ein besseres Budget gemacht. Stattdessen haben beide Fraktionen heuer Forderungen im Landtag eingebracht, die jedes Budget sprengen würden.“