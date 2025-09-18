Vorteilswelt
In Eisenstadt

„Betonsünden“ sollen wieder grüner werden

Burgenland
18.09.2025 09:00
Kalvarienbergplatz: 2008 wurden großflächig Platten verlegt, jetzt soll entsiegelt werden.
Kalvarienbergplatz: 2008 wurden großflächig Platten verlegt, jetzt soll entsiegelt werden.(Bild: Christoph Miehl)

Eisenstadt will Flächen entsiegeln und dadurch Lebensqualität steigern. Im Fokus: Dom-, Colmar- und Kalvarienbergplatz. Bei einem Wettbewerb erhofft man sich dadurch zusätzlich gute Chancen.

Wirklich schön war der Platz vor der Bergkirche in Eisenstadt wohl schon in der Vergangenheit nicht. 2008 kam es zur Umgestaltung, es wurden großflächig Steinplatten verlegt. „Das war damals eine andere Zeit. Inzwischen haben sich die Parameter verändert“, meint Bürgermeister Thomas Steiner. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für den Platz vor dem Martinsdom, der ebenfalls durch große Steinplatten hervorsticht. Beide Orte sollen nun – wie auch die Wertheimergasse, der Colmar- und der Jerusalemplatz – wieder grüner werden.

Einstimmiger Beschluss
Die Stadt hat einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gefasst, die Entsiegelung öffentlicher Flächen aktiv voranzutreiben. Geplant sind eine Bestandsaufnahme, eine Machbarkeitsanalyse und eine Prioritätenreihung. 2026 soll dann ein Pilotprojekt starten. Die Bürger werden natürlich eingebunden.

Bei der Finanzierung hofft man auf Unterstützung von EU, Bund und Land. Man wolle Raum für Begrünung, Kühlung und Begegnung schaffen, betonte Steiner gemeinsam mit Klubobfrau Samara Sánchez Pöll (Grüne) und Andrea Dvornikovich, Obfrau des Ausschusses für Stadtteilentwicklung für Oberberg & Unterberg.

Gemeinderat Michael Nemeth, Sánchez Pöll, Steiner und Dvornikovich präsentierten die ...
Gemeinderat Michael Nemeth, Sánchez Pöll, Steiner und Dvornikovich präsentierten die Entsiegelungsoffensive.(Bild: Christoph Miehl)

Oberberg soll umgestaltet werden
Gerade der Oberberg soll – auch im Hinblick auf die geplante Neubelebung des Haydnkinos – damit lebenswerter werden. Wobei das Kinoprojekt derzeit aus budgetären Gründen hintan gestellt wird. Zu den Überlegungen bezüglich einer Begegnungszone vom Schloss zum Oberberg sagt Steiner, dass es eine Umgestaltung der Straße brauche – durch eine Begegnungszone oder andere Maßnahmen. Für den Verkehr solle es dadurch aber keine größeren Behinderungen geben.

Mit den Entsiegelungsplänen hat die Stadt auch gute Chance beim Wettbewerb „Baba Beton“ des Landes. Bis zu 100.000 Euro erhält der Gewinner. 

Christoph Miehl
Christoph Miehl
