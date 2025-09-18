„Betonsünden“ sollen wieder grüner werden

Wirklich schön war der Platz vor der Bergkirche in Eisenstadt wohl schon in der Vergangenheit nicht. 2008 kam es zur Umgestaltung, es wurden großflächig Steinplatten verlegt. „Das war damals eine andere Zeit. Inzwischen haben sich die Parameter verändert“, meint Bürgermeister Thomas Steiner. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für den Platz vor dem Martinsdom, der ebenfalls durch große Steinplatten hervorsticht. Beide Orte sollen nun – wie auch die Wertheimergasse, der Colmar- und der Jerusalemplatz – wieder grüner werden.