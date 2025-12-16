Im Landtag geht es meistens auch ohne Strenge

Unter den Landtagspräsidenten – so scheint es zumindest – ist die rot-blaue Verbindung aus früheren Regierungsjahren noch spürbar. Man kenne sich noch aus der Zeit, als man fünf Jahre zusammengearbeitet hatte, meinte der Zweite Landtagspräsident Johann Tschürtz (FPÖ) bei der gemeinsamen Bilanz in Richtung der Ersten Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Seinen Amtskolleginnen streute er charmant Rosen: Die Zusammenarbeit funktioniere „hervorragend“.