„Red Roses“ von Kracher beim Nobelpreis-Bankett

Seit 1901 werden die Nobelpreise der Wissenschaft und Literatur verliehen. Danach gibt’s ein Bankett. Heuer mit Illmitzer Wein.
Die Verleihung findet immer am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel statt. Seit 1974 wird das Bankett danach – eine Veranstaltung für das Who is Who der Welt, das mit der schwedischen Königsfamilie zu Abend isst – im Rathaus von Stockholm ausgerichtet.
Weine standen heuer drei auf der Menükarte. Einer aus der Champagne in Frankreich, einer aus Skåne in Schweden und die 2022 Red Roses Beerenauslese von Kracher aus Illmitz.
Aber wie kommt das kleine Burgenland zu so einer wichtigen Veranstaltung? „Es gibt ein eigenes Gremium für Essen und Trinken nur für diese Veranstaltung, das bestimmt, was auf die Karte kommt“, schildert Gerhard Kracher. Einer dieses Gremiums muss den Wein gekannt haben und kontaktierte Krachers Importeur. „Man erfährt normal im Vorfeld nicht, um welche Veranstaltung es sich handelt“, erzählt er. Und lacht: „Im ersten Moment habe ich sogar nein gesagt, weil zu wenig Kontingent.“ Denn der Red Roses ist streng limitiert. „Und auch andere Kunden wollen noch ein paar Flaschen.“
Also rückte der Importeur mit der Sprache heraus – und Kracher lieferte. 1200 Gäste, darunter die Preisträger und ihre Begleitungen, sowie bekannte Namen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und das schwedische Königspaar bekamen die Rosenmuskateller Beerenauslese kredenzt. Im Jänner wird das Nobelpreis-Dinner in einem Lokal in Stockholm noch einmal nachgestellt. Auch hier wird Kracher vertreten sein. Mit seinem Wein. Denn er selbst ist woanders im Dienste seines Weingutes unterwegs. „Wir sind sehr stolz auf diese internationale Anerkennung“, freut sich Kracher aber sehr über diese Ehre.
