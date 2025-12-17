Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internationaler Boden

„Red Roses“ von Kracher beim Nobelpreis-Bankett

Burgenland
17.12.2025 09:00
Gerhard Kracher hat das Weingut in Illmitz 2007 übernommen
Gerhard Kracher hat das Weingut in Illmitz 2007 übernommen(Bild: Philipp Carl Riedl)

Seit 1901 werden die Nobelpreise der Wissenschaft und Literatur verliehen. Danach gibt’s ein Bankett. Heuer mit Illmitzer Wein. 

0 Kommentare

Die Verleihung findet immer am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel statt. Seit 1974 wird das Bankett danach – eine Veranstaltung für das Who is Who der Welt, das mit der schwedischen Königsfamilie zu Abend isst – im Rathaus von Stockholm ausgerichtet.

Weine standen heuer drei auf der Menükarte. Einer aus der Champagne in Frankreich, einer aus Skåne in Schweden und die 2022 Red Roses Beerenauslese von Kracher aus Illmitz.

Aber wie kommt das kleine Burgenland zu so einer wichtigen Veranstaltung? „Es gibt ein eigenes Gremium für Essen und Trinken nur für diese Veranstaltung, das bestimmt, was auf die Karte kommt“, schildert Gerhard Kracher. Einer dieses Gremiums muss den Wein gekannt haben und kontaktierte Krachers Importeur. „Man erfährt normal im Vorfeld nicht, um welche Veranstaltung es sich handelt“, erzählt er. Und lacht: „Im ersten Moment habe ich sogar nein gesagt, weil zu wenig Kontingent.“ Denn der Red Roses ist streng limitiert. „Und auch andere Kunden wollen noch ein paar Flaschen.“

Rosenmuskateller x Kracher – eine Lovestory, die in den 80ern begann und heute Kult ist. Was ...
Rosenmuskateller x Kracher – eine Lovestory, die in den 80ern begann und heute Kult ist. Was einst mit der Vision von Alois Kracher Jr. startete, ist heute ein weltweit einzigartiger Wein.(Bild: Kracher)

Also rückte der Importeur mit der Sprache heraus – und Kracher lieferte. 1200 Gäste, darunter die Preisträger und ihre Begleitungen, sowie bekannte Namen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und das schwedische Königspaar bekamen die Rosenmuskateller Beerenauslese kredenzt. Im Jänner wird das Nobelpreis-Dinner in einem Lokal in Stockholm noch einmal nachgestellt. Auch hier wird Kracher vertreten sein. Mit seinem Wein. Denn er selbst ist woanders im Dienste seines Weingutes unterwegs. „Wir sind sehr stolz auf diese internationale Anerkennung“, freut sich Kracher aber sehr über diese Ehre.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
0° / 2°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
0° / 2°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
1° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 2°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Oh, du fröhliche!
Ein Weihnachtsfest einmal ohne lästiges Hüftgold
Hecken als Schutz
Wildkatzen verstecken sich gern im Südburgenland
Bilanz
Im Landtag geht es meistens auch ohne Strenge
2. ÖFB Futsal Liga
„Kein Schmähkick – da gibt es nur Vollgas“
„Keine faire Lösung“
Strommarktgesetz: Burgenland ruft Höchstgericht an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf