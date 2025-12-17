„Red Roses“ von Kracher beim Nobelpreis-Bankett

Aber wie kommt das kleine Burgenland zu so einer wichtigen Veranstaltung? „Es gibt ein eigenes Gremium für Essen und Trinken nur für diese Veranstaltung, das bestimmt, was auf die Karte kommt“, schildert Gerhard Kracher. Einer dieses Gremiums muss den Wein gekannt haben und kontaktierte Krachers Importeur. „Man erfährt normal im Vorfeld nicht, um welche Veranstaltung es sich handelt“, erzählt er. Und lacht: „Im ersten Moment habe ich sogar nein gesagt, weil zu wenig Kontingent.“ Denn der Red Roses ist streng limitiert. „Und auch andere Kunden wollen noch ein paar Flaschen.“