Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme in Wien

Verprügelt und beraubt: Mutter flüchtet vor Sohn

Wien
15.11.2025 13:31
Der Ukrainer soll auch ein Messer gegen seine Mutter gerichtet haben (Symbolbild).
Der Ukrainer soll auch ein Messer gegen seine Mutter gerichtet haben (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Erschütternder Fall häuslicher Gewalt am späten Freitagabend in Wien-Ottakring: Eine 65-jährige Wienerin stürmte völlig verstört in die Polizeiinspektion am Hernalser Gürtel. Laut ihren Angaben soll ihr eigener Sohn – ein 41-jähriger Ukrainer – sie unmittelbar davor geschlagen, bedroht und ausgeraubt haben.

0 Kommentare

Wie die Frau den Beamten schilderte, habe der Sohn wiederholt Geld von ihr verlangt. Als sie sich weigerte, soll der Mann ausgerastet sein: Er habe mit den Fäusten auf seine Mutter eingeprügelt, bis sie ihm schließlich ihr Bargeld gab. Doch damit sei der Horror nicht zu Ende gewesen ...

Mutter mit Messer bedroht 
Unmittelbar nach dem Angriff soll der 41-Jährige ein Messer gegriffen, es gegen seine Mutter gerichtet und ihr gedroht haben, sie „umzubringen“, wenn sie ihm künftig wieder Geld verweigere.

Die 65-Jährige gab zudem an, bereits mehrfach zuvor von ihrem Sohn bedroht, verletzt und auch um persönliche Gegenstände gebracht worden zu sein. Mehrere Sachen – darunter ein Mobiltelefon – sollen von ihm mutwillig beschädigt worden sein.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Daraufhin rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA zur gemeinsamen Wohnung des Mutter-Sohn-Paares aus. Dort trafen sie den Verdächtigen an – er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Sohn in Justizanstalt gebracht
Gegen den 41-Jährigen wurden sofort ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Polizei zeigte ihn wegen des Verdachts auf mehrfache Körperverletzung, gefährliche Drohung, Raub und Sachbeschädigung an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er anschließend in eine Justizanstalt überstellt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
6° / 8°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
6° / 8°
Symbol bedeckt

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.426 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
84.257 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.915 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
651 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Wien
Festnahme in Wien
Verprügelt und beraubt: Mutter flüchtet vor Sohn
Dramatische Bergung
Betrunkener stürzt in Wiener City in Ausgrabung
Krone Plus Logo
Ex-Teamchef Korner
Abenteuer Taiwan: Für jeden Gegner einen Trainer!
Wiener Volkstheater
Ein guter Ödipus mit etwas Quasseln
Fivers im Europacup
„Für uns ist das wie ein Griff in die Naschlade“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf