Luegbrücke: Asfinag für „Idee des Jahres“ geehrt

Freude herrscht derzeit bei der Asfinag; vor allem in Tirol. Für das Konzept während des Neubaus der Luegbrücke erhielten die Verantwortlichen einen Award. Bis 2027 soll die Brücke fertig sein.
Autos nutzen die rechte Spur, Lastwagen fahren aus statischen Gründen links über die stabilere Brückenmitte: Durch diese spezielle Spurführung konnten während des Neubaus der Luegbrücke auf der Brennerautobahn bisher meist längere Staus vermieden werden.
Die Asfinag erhielt dafür nun den Ö3-Verkehrsaward für die „Idee des Jahres“. Bis 2027 wird der Verkehr über den Brenner wohl noch auf diese Weise geregelt. Denn dann soll die neue Luegbrücke fertiggestellt sein.
