Die Murmetropole zwischen Amnestie und Amnesie

Mit dem angekündigten Rückzug Günter Rieglers als ÖVP-Wirtschafts- und Kulturstadtrat, der bevorstehenden Nachfolge-Entscheidung (spätestens nach dem Wochenende) und der Vorstellung des FPÖ-Spitzenkandidaten am morgigen Mittwoch ist der Wahlkampf in Graz so gut wie eröffnet. Wie berichtet, hat Claudia Unger gute Chancen, von der Leiterin des Volkskundemuseums zur Stadtregiererin aufzusteigen.