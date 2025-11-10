Helikoptereltern: Warum dieser Druck?

Das Phänomen sogenannter Helikopter- oder Serviceeltern nimmt stetig zu, weshalb sich Kinder „ihre Umwelt immer seltener selbstständig aneignen können“, so Schneider. „Kinder werden in einen Schutz- und Schonraum gestellt, der ihnen schadet.“ Die Studie kommt abschließend zu einem lächerlich einfachen Ergebnis, das eigentlich auf der Hand liegt. Schneider: „Eltern sollen wieder mehr Gelassenheit wagen (...) in die eigenen Kompetenzen und die ihrer Kinder.“