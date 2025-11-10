Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schneiders Brille“

Helikoptereltern: Warum dieser Druck?

Vorarlberg
10.11.2025 14:25
Kinder werden heutzutage von ihren Eltern zu sehr behütet und können sich die Welt nicht mehr ...
Kinder werden heutzutage von ihren Eltern zu sehr behütet und können sich die Welt nicht mehr selbst aneignen.(Bild: skif - stock.adobe.com)

Wachsen unsere Kinder zu behütet auf? „Krone“-Kolumnist Robert Schneider, selbst Vater dreier Buben, hat sich mit dem Phänomen der Helikoptereltern auseinandergesetzt. Seine Meinung ist klar: Lasst den Kindern ihre Freiheit!

0 Kommentare

Wir leben in einer Gesellschaft permanenter Selbstoptimierung. Kinder, besonders aber Jugendliche, sind die Opfer dieses unausgesprochenen Diktats. Zurück bleibt ein unglückliches Leben, ein fortwährendes Nicht-genügen-Können. Frust am eigenen Körper, an nicht erreichten Lern- oder Sportzielen. Zurück bleibt eine traurig verstummte Jugend, die sich um die Erfahrung des Fehlermachens bringt und dadurch fortlaufend Fehler produziert.

In der ZEIT (34/2025) haben der Soziologe Norbert F. Schneider und die Psychiaterin Maria M. Billinger unter dem Titel „Mut tut gut“ eine denkenswerte Analyse zur aktuellen Situation von Familien vorgelegt. Ihr Ergebnis ist niederschmetternd. Eltern verhalten sich ihren Kindern gegenüber kontraproduktiv, schaden ihnen und der ganzen Gesellschaft. Norbert F. Schneider lokalisiert ein grundlegendes Problem: Er sieht eine zunehmende „Semiprofessionalisierung und Semipädagogisierung von Eltern, die mit Intuition nichts mehr zu tun hat“.

Lesen Sie auch:
Die Handwerker lassen sich ihre Dienste gut honorieren.
Schneiders Brille
Der vergoldete Boden des Handwerks
08.11.2025
Schneiders Brille
„Geschtern warscht du noch im Engl, ...“
01.11.2025
Schneiders Brille
Was es nicht alles gibt!
25.10.2025

Das ist gewiss eine Spätfolge der Corona-Pandemie, als Eltern vermehrt die Erziehung ihrer Kinder wieder in die eigenen Hände genommen haben. Schneider jedoch warnt: „Es geht ums Maß. Kinder bedeuten Chaos. (...) Dieses Chaos trifft heute auf eine soziale Konstruktion von Elternschaft, die nach Perfektion und Optimierung strebt.“

Das Phänomen sogenannter Helikopter- oder Serviceeltern nimmt stetig zu, weshalb sich Kinder „ihre Umwelt immer seltener selbstständig aneignen können“, so Schneider. „Kinder werden in einen Schutz- und Schonraum gestellt, der ihnen schadet.“ Die Studie kommt abschließend zu einem lächerlich einfachen Ergebnis, das eigentlich auf der Hand liegt. Schneider: „Eltern sollen wieder mehr Gelassenheit wagen (...) in die eigenen Kompetenzen und die ihrer Kinder.“

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 7°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 10°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 9°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 9°
Symbol Nebel

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
170.035 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
111.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.745 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Vorarlberg
Getzner in Nüziders
110 Millionen Euro fließen in neues Logistikwerk
„Schneiders Brille“
Helikoptereltern: Warum dieser Druck?
Naturschutz alarmiert
Lech plant riesigen Speichersee für Beschneiung
Highlights im Video
5. Sieg! LASK mit Kühbauer auf der Erfolgswelle
Senior verletzt
Nach Kollision sucht Polizei unbekannten E-Biker
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf