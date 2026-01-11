Vorteilswelt
Unfall in Dornbirn

Pensionist setzte sich beim Schneefräsen in Brand

Chronik
11.01.2026 16:35
Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt.
Der Verletzte wurde vom Notarzt erstversorgt.(Bild: P. Huber)

Ein 76 Jahre alter Mann hat sich am Sonntagvormittag im Dornbirn beim Schneefräsen verletzt und musste mit Brandverletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. 

Um kurz nach 8.30 Uhr machte sich der Mann daran, die Einfahrt vor seinem Haus mit einer benzinbetriebenen Handschneefräse vom Neuschnee zu befreien. Doch bereits nach wenigen Minuten streikte der Motor. Folglich versuchte der Pensionist, die Fräse erneut zu starten. Dazu verwendete er einen Starthilfespray, welchen er in die Maschine sprühte. Plötzlich kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung – die Stichflamme war derart stark, dass die Kleidung des Mannes sofort in Brand geriet. 

Sohn war sofort zur Stelle
Glücklicherweise hörte der Sohn des 76-Jährigen die Hilferufe und konnte die Flammen dann auch rasch löschen. Das Unfallopfer erlitt Brandverletzungen unterschiedlichen Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt ins LKH Feldkirch gebracht. 

Vorarlberg-Krone
Unfall in Dornbirn
Pensionist setzte sich beim Schneefräsen in Brand
