Pensionist setzte sich beim Schneefräsen in Brand

Um kurz nach 8.30 Uhr machte sich der Mann daran, die Einfahrt vor seinem Haus mit einer benzinbetriebenen Handschneefräse vom Neuschnee zu befreien. Doch bereits nach wenigen Minuten streikte der Motor. Folglich versuchte der Pensionist, die Fräse erneut zu starten. Dazu verwendete er einen Starthilfespray, welchen er in die Maschine sprühte. Plötzlich kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Verpuffung – die Stichflamme war derart stark, dass die Kleidung des Mannes sofort in Brand geriet.