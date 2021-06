Dejan Stojanovic: „Herz schlägt für zwei Teams“

Heute (18) startet das ÖFB-Team in die langersehnte Fußball Europameisterschaft. In Bukarest trifft die Mannschaft von Trainer Franco Foda auf Nordmazedonien. Für FC Middlesbrough-Keeper Dejan Stojanovic ist dies eine besondere Partie, auch, wenn es der gebürtige Feldkircher mit nordmazedonischen Wurzeln nicht in die Foda-Elf geschafft hat.