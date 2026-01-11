Infantino Offside

Neu gedacht ist daran, dass sich der angreifende Spieler, um offside zu stehen, künftig in Gänze vor der vorletzten Defensivkraft befinden muss und nicht nur mit einer Fußspitze, einem Knie oder ähnlichem. Kann man so machen, wird aber nichts an den ultraknappen Entscheidungen ändern. Ob nämlich die kalibrierte Linie vor oder hinter dem Stürmer angelegt wird, ist letztlich egal; es wird dann ebenso wieder auf Millimeter ankommen und auch künftig wird sich kaum jemand spontan zu jubeln trauen, weil erst noch die digitalen Fachkräfte konsultiert werden müssen, die alles ganz genau gesehen haben. Na ja, am 20. Jänner tagt das IFAB zum nächsten Mal; warten wir ab, ob es eine Mehrheit für die geplante Regeländerung geben wird. Daran, dass der Fußball durch Videobeweis und sonstige technische Hilfsmittel nicht unbedingt an Attraktivität gewonnen hat, wird es nichts ändern.