Schwärzlers Faden in Thailand komplett gerissen

Bittere Wende für Schwärzler

Im zweiten Satz gelang Jones ein frühes Break zum 2:0. Ein Rückstand, dem Schwärzler in der Folge nachlaufen musste. Allerdings präsentierte sich der Lokalmatador abgebrüht, ließ dem Vorarlberger keine einzige Breakchance und stellte nach 43 Minuten mit 6:3 den Satzausgleich her. Im Entscheidungsdurchgang war Österreichs Nummer fünf dann völlig von der Rolle, haderte viel und lautstark mit sich. Etwas, das Jones eiskalt ausnutzte und die 6:0-Höchststrafe erteilte.