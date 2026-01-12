Schwärzlers Faden in Thailand komplett gerissen

In der Vorwoche schaffte es Joel Schwärzler beim ersten ATP Challenger im thailändischen Nonthaburi noch ins Einzel-Halbfinale und im Doppel holte sich der Vorarlberger mit Daniel Cukierman (Isr) sogar den Titel. Beim Turnier in dieser Woche ist der 19-Jährige bereits raus – und das nach einem ganz starken Start.
Im ersten Turnier hatte sich der Harder erst im Halbfinale dem späteren Sieger Rio Noguchi (jap) geschlagen müssen und damit immerhin 14 Punkte für die Weltrangliste gesammelt. Beim zweiten Turnier wird Schwärzler allerdings leer ausgehen.
Dabei erwischte er gegen den Wahl-Thailänder Maximus Jones – ein gebürtiger Australier – einen richtig guten Start. Gegen die Nummer 378 der Welt, die erst dank einer Wildcard ins Turnier gerutscht war, begann der Heeressportler bärenstark. Nach zwei Breaks lag er bereits 5:0 voran und hatte sogar drei Satzbälle zum 6:0. Doch dem 21-Jährige gelang zumindest der Ehrenpunkt, Schwärzler verwertete bei eigenem Service seinen fünften Satzball zum 6:1-Satzgewinn nach 28 Minuten.
Bittere Wende für Schwärzler
Im zweiten Satz gelang Jones ein frühes Break zum 2:0. Ein Rückstand, dem Schwärzler in der Folge nachlaufen musste. Allerdings präsentierte sich der Lokalmatador abgebrüht, ließ dem Vorarlberger keine einzige Breakchance und stellte nach 43 Minuten mit 6:3 den Satzausgleich her. Im Entscheidungsdurchgang war Österreichs Nummer fünf dann völlig von der Rolle, haderte viel und lautstark mit sich. Etwas, das Jones eiskalt ausnutzte und die 6:0-Höchststrafe erteilte.
