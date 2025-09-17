Sturm-Legende: „Viel Negatives ohne Wissen“

PSG und Donnarumma? „Da muss etwas passiert sein“
Jakob Jantscher hält den Blackies am Mittwoch im Cup (Krone.TV überträgt das Match live) die Daumen. 2022 hat der ehemalige Teamspieler einst noch selbst mit Sturm in Röthis 6:0 gewonnen. Für das zweite Grazer Gastspiel ist er zuversichtlich.
Klublegende Jakob Jantscher hat am 16. 7. 2022 in Röthis bei Sturms 6:0-Cup-Gala noch zwei Treffer aufgelegt, ehe er mit einem Muskelfaserriss ausschied, der sein langsames Ende bei den Blackies einleitete. Heute drückt „JJ“ nicht nur in seiner Funktion als Co-Trainer von Sturm II seinen alten Spezis beim zweiten Cup-Auftritt gegen den Leader der Vorarlberg-Liga die Daumen.
