Sturm-Legende: „Viel Negatives ohne Wissen“

Klublegende Jakob Jantscher hat am 16. 7. 2022 in Röthis bei Sturms 6:0-Cup-Gala noch zwei Treffer aufgelegt, ehe er mit einem Muskelfaserriss ausschied, der sein langsames Ende bei den Blackies einleitete. Heute drückt „JJ“ nicht nur in seiner Funktion als Co-Trainer von Sturm II seinen alten Spezis beim zweiten Cup-Auftritt gegen den Leader der Vorarlberg-Liga die Daumen.