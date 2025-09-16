Erstmals stemmte ein Österreicher diesen Pokal
89,54 cm pures Glück
Jürgen Penker (42), der für das Franchise der Florida Panthers als Torhüter-Chefscout für Europa zuständig ist, konnte nun als allererster Österreicher den legendären Stanley Cup des NHL-Champions in den Händen halten.
„Ihn vor mir stehen zu sehen, war faszinierend, einfach beeindruckend. Man sieht, wie alt er ist. Er ist ein bisschen verbeult, an manchen Ecken schief. Als er am Podest vor mir gestanden ist, ist es innerlich noch halbwegs gegangen, aber als ich ihn dann stemmen durfte, haben mich die Emotionen überkommen!“
