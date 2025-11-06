Vorteilswelt
Diesmal in OÖ

Facebook-Posting geteilt: Strache verklagt Mann

Oberösterreich
06.11.2025 08:00
Der Ex-FPÖ-Chef und jetzige Bezirksrat in Wien-Floridsdorf brachte Klage ein.
Der Ex-FPÖ-Chef und jetzige Bezirksrat in Wien-Floridsdorf brachte Klage ein.(Bild: APA/EVA MANHART)

Auf Facebook geteilte Medienberichte, die dem Politiker unter anderem Fremdgang vorwarfen, waren der Grund für die Anklage wegen übler Nachrede. Doch zu einer Verhandlung kam es nicht: Man versucht, sich mit dem 49-Jährigen aus dem Raum Linz auf einen Vergleich zu einigen.

Manchmal braucht es nicht viel, um vor Gericht zu landen. Im Fall eines Oberösterreichers (49) reichten einige auf Facebook geteilte Zeitungsartikel, um sich eine Klage einzufangen. Er hätte sich am Mittwoch am Landesgericht Linz verantworten müssen. Es handelt sich nicht etwa um irgendwelche Berichte: „Es geht um die Trennung des Ehepaares Strache“, sagt Gerichtssprecher Walter Eichinger.

Viele Fälle
Weil in den Berichten von vermeintlichen Eheverfehlungen und Untreue seitens des Politikers – fälschlich, wie durch mehrere Gerichtsurteile belegt – berichtet wurde, klagte der Ex-FPÖ-Chef den 49-Jährigen wegen übler Nachrede. Damit reiht er sich in eine lange Liste ein: „Ich habe für meinen Mandanten in rund 30 Fällen solche Klagen eingebracht“, so der Anwalt, der Strache in der Angelegenheit vertritt.

Strafe entkommen
„Mit den meisten haben wir außergerichtliche Vergleiche erreicht. Das wollen wir auch in diesem Fall schaffen“, so der Jurist. Denn: Die Verhandlung war für außergerichtliche Vergleichsgespräche kurzfristig abberaumt worden. So entkommt der Angeklagte der Strafdrohung von bis zu einem Jahr Haft oder 720 Tagessätzen und den Prozesskosten, die er im Fall einer Niederlage tragen müsste.

Auch Vergleich kann teuer sein
Aber auch ein Vergleich kann ins Geld gehen – erst kürzlich musste eine Pensionistin aus dem Burgenland 6000 Euro zahlen. Auch gegen die Autoren des Artikels geht der Politiker vor. Diese wurden bereits verurteilt, am 13. November folgt eine Berufungsverhandlung. 

Kommentare

Oberösterreich

