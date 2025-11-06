Facebook-Posting geteilt: Strache verklagt Mann

Strafe entkommen

„Mit den meisten haben wir außergerichtliche Vergleiche erreicht. Das wollen wir auch in diesem Fall schaffen“, so der Jurist. Denn: Die Verhandlung war für außergerichtliche Vergleichsgespräche kurzfristig abberaumt worden. So entkommt der Angeklagte der Strafdrohung von bis zu einem Jahr Haft oder 720 Tagessätzen und den Prozesskosten, die er im Fall einer Niederlage tragen müsste.