Defekte Heizdecke forderte Leben einer Seniorin

Sechs Wehren in Gmunden alarmiert

Kurz nach 3 Uhr früh heulten dann in und um Gmunden die Sirenen: Flammen schlugen aus einem historischen Gebäude in der Nähe der Esplanade. Das Feuer hatte sich im Dachbereich rasch ausgebreitet. Verletzt wurde niemand, die Hausbewohner konnten sich aus dem Mehrparteienhaus selbst in Sicherheit bringen, doch sechs Feuerwehren standen am Morgen noch immer im Löscheinsatz. Die Brandursache ist in diesem Fall noch unklar, das Gebäude soll erst kürzlich saniert worden sein.