Nächster Versuch, Integration zu bewerkstelligen

Oberösterreich sieht sich bei der Konferenz der Landesintegrationsreferenten im burgenländischen Seewinkel in einer Vorreiterrolle und möchte mit mehreren Anträgen die Linie vorgeben. So fordert der hiesige Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) etwa die Umsetzung eines verpflichtenden Integrationsprogramms „nach oberösterreichischem Vorbild“ auf Bundesebene. Unter Einbindung von Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) und Arbeitsmarktservice soll es laut Dörfel auf den drei Säulen Sprache, Arbeit und Wertevermittlung basieren.