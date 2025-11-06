Nächster Versuch, Integration zu bewerkstelligen

Kopftuchverbot, Sozialhilfe-Debatte, Parallelgesellschaften: Integration von Zuwanderern ist gesellschaftlich und politisch eines der brisantesten Themen unserer Zeit. Am Donnerstag und Freitag treffen die verantwortlichen Landespolitiker zusammen, um wieder einmal abzustecken, wie Integration gelingen könnte.
Oberösterreich sieht sich bei der Konferenz der Landesintegrationsreferenten im burgenländischen Seewinkel in einer Vorreiterrolle und möchte mit mehreren Anträgen die Linie vorgeben. So fordert der hiesige Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) etwa die Umsetzung eines verpflichtenden Integrationsprogramms „nach oberösterreichischem Vorbild“ auf Bundesebene. Unter Einbindung von Österreichischem Integrationsfonds (ÖIF) und Arbeitsmarktservice soll es laut Dörfel auf den drei Säulen Sprache, Arbeit und Wertevermittlung basieren.
Wir erwarten von Zugewanderten, dass sie Leistung erbringen und für ihren Lebensunterhalt selbst sorgen. Das geht nur, wenn sie unsere Sprache lernen, Arbeit suchen und unsere Werte respektieren.
Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP)
Anpassung der „Stillhalteklausel“
Zur Vermeidung von Parallelgesellschaften, insbesondere in der türkischen Zuwanderer-Community, solle zudem die sogennante „Stillhalteklausel“ aus den 1960er-Jahren angepasst werden. Diese verhindere teilweise, dass Integrationsmaßnahmen auf türkische Staatsangehörige angewendet werden können.
Weiters wird Dörfel den Ausbau des digitalen und dezentralen Kursangebots des ÖIF fordern. Deutschkurse und fachspezifische Sprachkurse – etwa in Gastronomie oder Pflege – sollen so flächendeckend verfügbar werden. Schlussendlich werde sich Oberösterreich für eine vereinfachte und beschleunigte Anerkennung ausländischer Abschlüsse einsetzen – insbesondere in Pflege und technischen Berufen –, um qualifizierte Zuwanderung gezielt zu steuern und bürokratische Hürden abzubauen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.