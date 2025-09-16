Streit um Gastpatienten in der Ostregion eskaliert

Seit Jahren wird zwischen Niederösterreich, Wien und dem Burgenland über die Versorgung der „Gastpatienten“ in Wien gestritten. Nach einem Vorstoß des Wiener SPÖ-Gesundheitsstadtrats Peter Hacker, wonach die Zahl der Gastpatienten in den Spitälern der Hauptstadt weiter sinken solle, sind die Diskussionen neu entflammt. Burgenlands Landeshauptmann (und Hackers Genosse) Hans Peter Doskozil übt offene Kritik an Hacker und droht sogar mit rechtlichen Schritten. Auch in Niederösterreich behält man sich rechtliche Schritte gegen eine mögliche Schlechterstellung von Patienten vor.