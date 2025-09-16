Finanzspritze für heimische Wasserstoff-Erzeugung

Jobmotor und CO₂-Sparer

Von der Wasserstoff-Offensive verspricht man sich für die österreichische Bevölkerung einen Zuwachs an Arbeitsplätzen sowie einen wettbewerbsfähigen Industriestandort, um die energieintensive Industrie in Österreich zu halten. Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber, Beiratsvorsitzender der Wasserstoff-Plattform Hydrogen Partnership Austria, spricht auch von Einsparungen in Höhe von 1,2 Millionen Tonnen an CO₂.

Außerdem soll eine florierende Forschungs- und Entwicklungsszene – Stichwort „Technologieführer“ – entstehen. Ziel ist es also, nicht nur die Industrie zu dekarbonisieren, sondern auch von der Technologie im Anlagenbau oder der Messtechnik im Export zu profitieren. Österreichs Ausgangslage sei gut, immerhin belegen wir im Verhältnis zur Bevölkerungszahl international den dritten Platz bei Wasserstoffanlagen, die aktuell im Betrieb sind.