Sturm: Ohne Stammspieler – aber mit gutem Omen

Vorarlberg? Ein guter Boden für Sturm! Denn bei vier ihrer sieben Cup-Titel haben die Blackies am Weg zum Pokal Teams aus Vorarlberg aus dem Weg geräumt: 1996/97 war das Lustenau im Viertelfinale, 1998/99 Bregenz im Achtelfinale, 2017/18 erst Hard (1. Runde) und dann Altach im Achtelfinale – und zuletzt 2022/23 eben Röthis in Runde eins.