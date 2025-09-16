Sturm: Ohne Stammspieler – aber mit gutem Omen

LIVE: Joker lässt Arsenal in Bilbao jubeln
Ein Cup-Einsatz in Vorarlberg klingt grundsätzlich nach gröberen Reisestrapazen – für Sturm aber ist der Trip am Mittwoch ins Ländle nach Röthis irgendwie auch ein gutes Omen. Nicht alle Meisterspieler werden jedoch mit von der Partie sein. Krone.TV zeigt das Spiel live.
Vorarlberg? Ein guter Boden für Sturm! Denn bei vier ihrer sieben Cup-Titel haben die Blackies am Weg zum Pokal Teams aus Vorarlberg aus dem Weg geräumt: 1996/97 war das Lustenau im Viertelfinale, 1998/99 Bregenz im Achtelfinale, 2017/18 erst Hard (1. Runde) und dann Altach im Achtelfinale – und zuletzt 2022/23 eben Röthis in Runde eins.
