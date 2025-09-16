Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwurf Menschenhandel

Nach Razzia: Europol jagt „El Chefe“ aus Salzburg

Gericht
16.09.2025 20:30
„El Chefe“ (oben links) ist untergetaucht
„El Chefe“ (oben links) ist untergetaucht(Bild: Krone KREATIV/Europol zVg, Krone KREATIV)

Ein international gut vorbereiteter Schlag gegen ein mutmaßliches Menschenhändlernetzwerk in Kolumbien zieht Spuren nach Österreich. Dutzende Frauen seien als Sexarbeiterinnen ausgebeutet worden. Der Kopf der kriminellen Organisation soll ein Salzburger sein. Die „Krone“ kennt erste Details in der brisanten Rotlicht-Causa.

0 Kommentare

Anfang September veröffentlichte Europol eine Aussendung zu einem Schlag gegen Menschenhandel in Kolumbien, bei einer Großrazzia wurden in dem südamerikanischen Land fünf Verdächtige festgenommen. Der Fall führt nach Salzburg, Tirol und Vorarlberg, wo die Frauen zu Sexarbeit gezwungen worden sein sollen: Menschenhandel, Zuhälterei, schwere Nötigung lauten etwa die Vorwürfe.

Streng hierarchische Aufgabenverteilung
Kopf der kriminellen Organisation soll ein 39-jähriger Salzburger sein, der auf der Flucht ist. „Mein Mandant ist absolut unschuldig und die mediale Berichterstattung spiegelt nicht den aktuellen Verfahrensstand wider“, ist dessen Anwalt Philipp Wolm überzeugt.

Doch wie soll das internationale kriminelle Netzwerk agiert haben? Laut Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Salzburg streng hierarchisch mit genauer Aufgabenteilung. Demnach soll Wolms Mandant die Organisation aufgebaut und die Regeln und Bedingungen für die Prostituierten vorgegeben haben. Sein interner Name: „El Chefe“.

Zitat Icon

Mein Mandant ist absolut unschuldig und die mediale Berichterstattung letzte Woche spiegelt nicht den aktuellen Verfahrensstand wider

Rechtsanwalt Philipp Wolm vertritt den Flüchtigen

Bild: www.kw-anwaelte.com

Mehrere Österreicher unter den Beschuldigten 
Mittlerweile hierzulande in U-Haft sitzt die angebliche rechte Hand des Flüchtigen – die 31-Jährige soll Frauen in Kolumbien angeworben und nach Österreich gelockt haben. Im Visier unter anderem auch eine Oberösterreicherin, die Freiertermine und Sexpraktiken vereinbart und eine Vorarlbergerin mit einer Autovermietungsfirma, die Löhne eingesammelt haben soll. Insgesamt gibt es 23 Beschuldigte.

Razzia am 5. September in Kolumbien. „El Chefe“ wurde nicht gefasst.
Razzia am 5. September in Kolumbien. „El Chefe“ wurde nicht gefasst.(Bild: Europol)

Die „Fahrer“, ebenfalls aus Kolumbien, hätten die Frauen aus ihren Unterkünften zu den Freierterminen gebracht und anschließend den Schandlohn von ihnen kassiert, um diesen an die nächste Ebene weiterzugeben. Dafür sollen Fahrer laut Akt für ihre Dienste 500 Euro im Monat plus fünf Euro pro Fahrt kassiert haben. Nach drei Monaten, wenn das Aufenthaltsrecht auslief, wurden Fahrer und Frauen „ausgetauscht“.

System aus Zwang und Gewalt
Ermittler sind sich sicher: Es war ein System der Gewalt, in dem Zwang, Ausbeutung, Bedrohungen und Einschüchterungen dominierten. So hätten die Frauen ihre Unterkunft nicht verlassen dürfen, die Mobiltelefone seien kontrolliert worden. Zudem mussten sie sich als „Touristinnen“ ausgeben.

Auch Falschaussagen seien den Sexarbeiterinnen unter Drohungen eingebläut worden. Für die Ermittler ist der brisante Fall alles andere als einfach zu lösen.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
123.299 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.759 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.671 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2923 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1750 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1634 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Gericht
Vorwurf Menschenhandel
Nach Razzia: Europol jagt „El Chefe“ aus Salzburg
Es war versuchter Mord
Messerstecher landet für 12 Jahre hinter Gittern
Burschen vor Gericht
Mädchen (17) in Keller gelockt und missbraucht
15 Jahre Haft drohen
Schimmelbrot und Schläge für die drei Kinder
Gewalt am Bahnhof
Acht Jahre Haft nach Angriff mit elf Fußtritten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf