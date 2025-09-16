Pleitewelle reißt von Detektiv bis Wirt alle mit

„Und es zeichnet sich ab, dass es so weitergeht, wenn die Regierung nicht gegensteuert“, befürchtet Brigitte Peißl-Schickmair vom KSV. Auch der Fachkräftemangel setzt Betrieben zu, die Öffnungszeiten einschränken müssen und dadurch Umsatz verlieren – ein Teufelskreis, der nicht selten vor dem Konkursgericht endet, wenngleich viele Betriebe nicht einmal die nötigen 4000 Euro aufbringen, die eine Insolvenz kostet! „Das zeigt auch, dass es bei manchem am kaufmännischen Geschick mangelt“, meint Konkursexpertin Jernej.