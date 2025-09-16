Vorteilswelt
CL-Konferenz im Ticker

Arsenal und Union Saint Gilloise ab 18.45 Uhr LIVE

Champions League
16.09.2025 10:11
Kann Viktor Gyökeres für Arsenal heute wieder jubeln?
Kann Viktor Gyökeres für Arsenal heute wieder jubeln?(Bild: AP/ASSOCIATED PRESS/John Walton)

1. Spieltag in der Liga-Phase der Champions League: FC Arsenal muss bei Athletic Bilbao ran, Union Saint-Gilloise trifft auf PSV Eindhoven. Wir berichten ab 18.45 Uhr LIVE in der Konferenz – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Raul Florucz muss auf sein CL-Debüt mit Union Saint-Gilloise noch warten, weil er noch im Dress von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden ist.

Wir wünschen gute Unterhaltung und spannende Matches!

Porträt von krone Sport
krone Sport
