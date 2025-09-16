Real Madrid, Dortmund und Tottenham ab 21 Uhr LIVE

Sabitzer gastiert in Turin

Kevin Danso kam bei Europa-League-Sieger Tottenham (gegen Villarreal) bisher auch nicht über Jokereinsätze hinaus. Raul Florucz muss auf sein CL-Debüt mit Union Saint-Gilloise noch warten, weil er noch im Dress von Olimpija Ljubljana in der Conference League ausgeschlossen worden ist. Von den ÖFB-Teamspielern hat Marcel Sabitzer die besten Chancen auf Spielminuten am CL-Dienstag. Er gastiert mit Dortmund bei Juventus in Turin. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesliga-Spielen ist der Saisonstart des BVB geglückt. Die Gegner hießen allerdings Heidenheim, Union Berlin und St. Pauli – Juventus wird zum ersten Härtetest. Die Italiener haben ihre ersten drei Meisterschaftspartien allesamt gewonnen.