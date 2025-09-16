Die Trumps sind „begeistert“, auf Kate zu treffen

Wie der Palast mitteilte, sollen Trump und seine First Lady am Mittwoch auf Schloss Windsor von König Charles III. und Königin Camilla sowie dem Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate mit militärischen Ehren empfangen werden.

Dichtes Programm

Den Tag werden sie auf dem weitläufigen Gelände des Schlosses verbringen. Geplant sind unter anderem eine Kutschenprozession, ein Besuch des Grabs Elizabeths II., eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärflugzeugen sowie ein Staatsbankett. Am Donnerstag trifft Trump Premier Keir Starmer auf dessen Landsitz Chequers. Geplant ist dort außer bilateralen Gesprächen auch ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern, bevor die beiden Politiker eine gemeinsame Pressekonferenz geben.