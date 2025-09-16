Hass auf Journalistin: Hayali macht Online-Pause

Nutzer: „Wir werden dich noch hängen sehen“

Sie wandte sich mit nachdenklichen Worten an die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Zeit, die immer stärker von Hass und Spaltung geprägt ist – und wurde dafür selbst zum Ziel wütender Online-Angriffe. Auf Instagram veröffentlichte sie ein kurzes Video mit Screenshots voller Morddrohungen und Beleidigungen. Dort steht etwa: „Wir werden dich noch hängen sehen“ oder „Ich wünsche dir den Tod“. Einige Kommentare sind mit Vor- und Nachnamen versehen, deren Echtheit jedoch unklar bleibt. Andere diffamieren Hayali sogar mit dem Vergleich zum NS-Propagandisten Joseph Goebbels und bezeichnen sie als „1000-mal bösartiger und schlimmer“.