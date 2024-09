Bittere Pille: Wien will Gastpatienten aussperren

Pikant: Der Finanzausgleich und damit die horizontale Verteilung der Mittel wurde einstimmig und auch mit der Stimme Wiens durch Stadtrat Hanke im Jahr 2023 beschlossen. Davon will die Stadt Wien jetzt abweichen. Schleritzko: „Wenn Wien jetzt Grenzen innerhalb unseres Bundesstaates zwischen den Bundesländern gerade im Gesundheitsbereich aufziehen will, dann müssen wir unser grundlegendes Zusammenleben in Österreich überdenken. Gerade im Gesundheitsbereich sollten wir in einer Zeit wie jetzt Synergien schaffen, zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen. Ich sage das aus tiefer Überzeugung und kann es nicht oft genug betonen: Die Gesundheit der Menschen eignet sich nicht dazu, politisches Kleingeld zu wechseln!“