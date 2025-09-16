Messerstecher landet für 12 Jahre hinter Gittern

Vor Gericht zeigt der Angeklagte dann einmal mehr, dass er ein Aggressionsproblem hat. Mehrmals springt er während der Befragung auf und verteidigt sich lautstark. Als Auslöser für die Tat gibt er an, vom anderen belogen und als Dummkopf bezeichnet worden zu sein. Eine Tötungsabsicht bestreitet er: „Ich wollte ihn nur verletzen.“ Doch die Beweislast ist schwer, wie die Aufzeichnungen der Überwachungskameras am Bahnhof Feldkirch zeigen. Von der Polizei damit konfrontiert, reagiert er damals mit einem Lachen. Sein Kommentar: „Ich hätte mir gewünscht, dass ich öfter getroffen hätte. Er hätte es verdient.“ Noch heute leidet der Familienvater unter Angstzuständen. Auch die Wohnadresse hat er geändert.