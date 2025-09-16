Rapper sorgt mit Sinner-Songtext für Empörung

Der italienische Rapper Fedez sorgt mit einem Songtext über Tennis-Superstar Jannik Sinner für Empörung in unserem Nachbarland.
Am Dienstag postete der Musiker eine Strophe seiner neuen Single, die in wenigen Tagen veröffentlicht werden soll. In dem Songtext kommt auch der Südtiroler Jannik Sinner vor, dem Zweiten der Tennis-Weltrangliste.
„Akzent von Adolf Hitler“
„Der Italiener hat ein neues Idol, es heißt Jannik Sinner. Ein Vollblut-Italiener mit dem Akzent von Adolf Hitler“, singt Fedez und spielt damit auf die Sinners deutsche Muttersprache an.
In Italien ist die Empörung groß, sowohl Medien als auch Internetuser reagierten empört auf die Entgleisung des Rappers. „Du bist einfach ein Monster“, „eine grundlose Gemeinheit“ sind nur einige der negativen Reaktionen in den sozialen Netzwerken.
